Norges Skiforbund ønsker å gi Oslos befolkning en litt bedre skiopplevelse. Langrennslandslagets smøretrailer rigges opp fredag ettermiddag og tilbyr gratis smørestasjon lørdag og søndag.

Proffe langrennssmørere vil hjelpe til med rens og smøring for både glid og feste. Det er for tiden svært gode forhold i marka for skigåing.

«Alle, uavhengig av erfaring, er velkomne til å dra nytte av denne muligheten», heter det i en pressemelding fra Norges Skiforbund.