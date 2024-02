Det skriver Bergensavisen og Bergens Tidende.

Aktor hadde i forkant varslet at de trolig ville be om forvaringsstraff.

– Dette er ingen vanskelig sak bevismessig. Det er ingen tvil om at tiltalte grovt har mishandlet og torturert sønnen. Det er heller ingen tvil om at han er tilregnelig, sa aktor Asbjørn Onarheim i sluttinnlegget sitt tirsdag.

Den da sju år gamle sønnen ble i 2022 funnet mishandlet og bundet fast til en seng i Bergen. Da skal mishandlingen ha pågått i en treukersperiode. Han skal ha blitt utsatt for torturlignende mishandling og blant annet blitt påført forbrenninger, sår og skader over hele kroppen, ifølge tiltalen.

Mishandlingen startet ifølge politiet kort tid etter at gutten kom til Norge for å bli gjenforent med sin far i juni 2022.

De sakkyndige har konkludert med at faren er strafferettslig tilregnelig. Den 32 år gamle faren nektet å svare på dommerens spørsmål om straffskyld i retten. Mannen erkjenner ikke straffskyld, ifølge forsvareren.

Da saken ble kjent høsten 2022, førte det til at daværende byrådsleder Roger Valhammer (Ap) trakk seg. I tillegg gikk byrådet av som følge av svikten i oppfølgingen av denne og flere andre barnevernssaker i byen.