Mannen må betale en femsifret bot, sone 50 dager i fengsel og er fradømt førerretten for alltid etter kjøreturen i Nesttun-området i Bergen i september 2022, skriver Bergens Tidende.

I tingretten sa mannen at han drakk all alkoholen som skulle til for å gi ham cirka 2,4 i promille i løpet av de rundt 20 minuttene fra han kom hjem til politiet ankom hans bosted. De tre dommerne mener det er helt usannsynlig og viser til at politiet ikke fant vodka eller lignende i stuen hans. I tillegg vurderte et vitne mannen som beruset på Vinmonopolet.

Ifølge dommen har mannen også endret forklaring flere ganger, fra at han ikke skulle ha kjørt i det hele tatt til at han innrømmet å ha kjørt til Vinmonopolet.

Boten er satt til 45.000 kroner, og mannen må også betale sakskostnader på 3000 kroner.