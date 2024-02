– Det er en veldig alvorlig utvikling, sier skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H) til Dagsavisen.

Avisen omtalte mandag tall fra Utdanningsetaten som viser at aldri har vært registrert flere volds- og trusselhendelser i Oslo-skolen. I fjor var det hele 5623 tilfeller av vold og trusler mot ansatte.

Midtgarden sier at Utdanningsetaten og fagforeningene jobber med konkrete forslag, og at hun allerede har sett for seg noen løsninger.

– Ett av tiltakene som allerede er nevnt for meg, og som jeg vil jobbe for at vi får til, er at vi som skoleeier må gi skolene sterkere støtte for å håndtere vold og trusselhendelser når de først skjer, sier Høyre-politikeren.

Hun ønsker også i større grad å involvere politiet. Av de 652 alvorlige rapporterte hendelsene i fjor, ble bare 28 av dem politianmeldt. Det er for lite, mener hun.

– Når det er straffbare handlinger, skal det anmeldes. Det står veldig tydelig i skolenes ordensreglement. Vi må ta en gjennomgang av rutinene for anmeldelse av saker til politiet.