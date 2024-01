Pressetalsperson Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet forteller til Vårt Land at de fleste av de 270 personene som har fått assistert utreise fra Gaza, har hatt behov for å ta opp såkalt nødlidenhetslån for å dekke utgiftene. Slike lån har strenge vilkår.

Norske myndigheter besluttet i høst å ta en fast pakkepris for assistert utreise fra Gaza til Norge.

– For voksne er beløpet 6.500 kroner, og for barn over to år har det vært mellom 1.500 og 2.500 kroner. Dette inkluderer visum, grensepassering i Gaza, buss til Kairo, hotell i Kairo, mat, nødpass og fly hjem. Barn under to år var gratis, sier Svendsen.

Svendsen opplyser at de som ikke hadde bostedsadresse eller inntekt i Norge, måtte få familie i Norge til å signere på et gjeldsbrev før lånet ble innvilget. Nesten 130 av de evakuerte hadde ikke et sted å bo i Norge.

Ifølge Svendsen blir de fleste lånene innfridd.

– Lånet innkreves etter ankomst i Norge av Statens innkrevingssentral. De aller fleste nødlidenhetslån blir innfridd, sier Svendsen.