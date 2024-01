En kvinne i 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at det er funnet levninger av et menneske på hennes gård.

Lørdag sa politiet at det vil ta en ukes tid å få endelig svar på om levningene som er funnet, tilhører den savnede mannen. Til VG sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen at de ikke har funnet en hel menneskekropp.

– Vi søker fortsatt etter spor som kan kaste lys over hva som har skjedd, sier politiinspektøren i Innlandet.

Det er også funnet blod fra den savnede mannen i 30-årene.

Kvinnen stiller seg uforstående til siktelsen og nekter straffskyld. Fredag ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Politiet har opplyst at den siktede kvinnen og den savnede mannen har hatt en nær relasjon.

Etter en pause i etterforskningen i helgen, starter politiet denne uken opp for fullt igjen med kriminaltekniske undersøkelser. På gården til kvinnen har politiet gjort en rekke beslag og det er funnet biologiske spor som vil bli analysert.

– Det er store områder som skal undersøkes, flere hus, store flater, vegetasjon og snø. Dette kommer til å fortsette hele uka, sier Nytrøen til NTB.

Til VG sier Nytrøen at de ikke har noen formening om hvordan den savnede mannen er drept. Mannen ble meldt savnet av pårørende 12. januar.