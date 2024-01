Sikkerhetsråd-møte etter ICJs Gaza-beslutning

Onsdag skal FNs sikkerhetsråd møtes etter at Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag i går ga Israel ordre om å hindre folkemord på Gazastripen. Det er Algerie som ba om møtet, opplyste presidentskapet for Sikkerhetsrådet i natt.

FN-domstolen påla i går Israel å hindre et folkemord mot palestinerne og å gjøre mer for å hjelpe sivile. Den gikk ikke så langt som å beordre stans i kamphandlingene slik Sør-Afrika ba om da de trakk Israel inn for domstolen.

USA-angrep mot houthiene i natt

Amerikanske styrker har i natt ødelagt en antiskipsrakett tilhørende houthiene i Jemen og som ifølge Pentagon var rettet mot Rødehavet, klar for utskyting. – Raketten utgjorde en umiddelbar fare mot handelsfartøy og amerikanske marinefartøy i regionen, står det i en uttalelse på X fra den amerikanske sentralkommandoen (Centcom).

Angrepet skjedde etter at en antiskipsrakett fra Houthi-militsen traff den britiske oljetankeren Marlin Luanda i Rødehavet i går kveld. Angrepet førte til ødeleggelser om bord på oljetankeren, men ingen personer ble skadet.

Tyrkia kan få F-16-fly

USAs utenriksdepartement sier ja til et potensielt salg av 40 F-16-kampfly og relatert utstyr til Tyrkia. Verdien av det potensielle salget anslås til 23 milliarder dollar.

Tyrkia ba om lov til å kjøpe F-16-fly i oktober 2021. Etter at landets nasjonalforsamling tidligere denne uken ratifiserte Sveriges Nato-søknad, har USAs president Joe Biden nå sendt et brev til Kongressen der han oppfordrer til å godkjenne F-16-salget til Tyrkia «uten forsinkelser».

Olaug Bollestad ønsker fire nye år på Stortinget

KrF-leder Olaug Bollestad sier hun er topp motivert for fire nye år på Stortinget. Hun ønsker hånden på rattet og helgen skal brukes til å planlegge regjeringsskifte i 2025, skriver Stavanger Aftenblad.

– Jeg har stor respekt for jobben fylkeslaget skal gjøre, men jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg til Stortinget for Rogaland KrF i 2025, sier Bollestad til avisen.

Mann jukset på førerprøve i Hallingdal – politiet grep inn

En mann i 30-årene ble avslørt for juks da han torsdag skulle ta førerprøven ved trafikkstasjonen på Gol. Mannen filmet prøven med telefonen.

Deretter ble opptaket koblet opp mot en medhjelper et annet sted som kommuniserte tilbake ved hjelp av mikrofon. Men det gikk ikke helt etter planen, skriver Hallingdølen.

Mannen endte dagen i politiavhør og er lenger unna førerkort enn før. Han ble anmeldt for brudd på opplæringsforskriften i vegtrafikkloven.