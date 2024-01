– Pågripelsen skjedde i Straumsjøen, uten dramatikk. På grunn av etterforskningen har ikke politiet ytterligere opplysninger per nå, opplyser politiet på X/Twitter.

Det var søndag kveld at en person ble meldt savnet fra en privat adresse i Vesterålen. Vedkommende ble gjort rede for senere samme kveld, og det kom opplysninger om at vedkommende var blitt utsatt for både vold og frihetsberøvelse.

En mann i 30-årene er fra før pågrepet i saken.