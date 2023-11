Torsdag formiddag skriver politiet i Trøndelag på X/Twitter at brannen på fergen har blusset opp igjen.

Politiet opplyser om at det på nytt er bekymring rundt gass og eksplosjonsfare, men at det ikke skal være fare for spredning av brannen.

Som følge av brannen blir det frigitt giftige gasser, men vindretningen tilsier at det ikke er spredningsfare.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.