Årsaken er at gjessene leter etter mat på gresslettene rundt flyplassområdet og forstyrrer inn- og utflygninger fra flyplassen, samt øker risikoen for «birdstrikes». Det vil si kollisjoner mellom fugler og fly.

– Forskere kan gjennom radarobservasjoner dokumentere at store flokker, både morgen og kveld, beveger seg over start- og landingsbanene og er dermed til stor risiko for flyene, skriver Aarhus Universitet Technical Sciences i en pressemelding onsdag.

Universitetet har i samarbeid med flyplassen undersøkt gjessenes atferd i området.

Grunneiere og jegere har fått tillatelse til å jakte på gjess gjennom hele året for å redusere problemet, men det er ikke undersøkt om det har fungert. Forskerne foreslår å trappe opp jakten som et mulig tiltak.

Andre tiltak som foreslås, er blant annet å få inn profesjonell hjelp til å skremme gjessene bort eller endre tilgangen til mat i området.