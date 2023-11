– Hans majestet kongen og hennes majestet Dronningen inviterer til offisiell lunsj på Slottet fredag 1. desember 2023 i anledning Prins Sverre Magnus’ myndighetsdag, opplyser kongehuset.

Kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid vil også være til stede

– I tillegg til familien, er representanter fra det offisielle Norge, ungdomsorganisasjoner og faddere invitert, skriver kongehuset.

Selve bursdagen er på søndag 3. desember. Da blir det en privat feiring, får NTB opplyst, men Slottet vil ikke si noe mer om disse planene.

Flere utenlandske faddere

Prins Sverre Magnus ble født 3. desember 2005 på Rikshospitalet i Oslo. Prinsen er den tredje i arverekken til tronen etter faren, kronprins Haakon og søsteren, prinsesse Ingrid Alexandra.

Han går for tiden i tredje klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo.

– Prinsen liker ski, i første rekke alpint, og sykkel – BMX og cross. Han deler også gleden over vannsport, og kanskje spesielt surfing, med resten av familien, skriver kongehuset i den offisielle biografien.

Fadderne til prinsen, som også er invitert til den offisielle lunsjen, er dronning Sonja, dronning Máxima av Nederland, kronprins Pavlos av Hellas, prinsesse Rosario av Bulgaria, Espen Høiby, Bjørn Stensland og Marianne Gjellestad.

Mer nedtonet enn for søsteren

Da prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år i fjor, ble det invitert til flere storstilte feiringer. Da holdt kongeparet gallamiddag på Slottet, og regjeringen inviterte til et digert kalas på hovedbiblioteket i Oslo.

I tillegg var prinsessen på besøk både på Stortinget, hos Høyesterett og på Statsministerens kontor.

– Det er helt naturlig at prins Sverre Magnus får en mindre offisiell feiring enn sin søster, da hans offisielle rolle er en helt annen enn hennes. Hun skal overta tronen en gang i framtida, sier Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle til Dagbladet.

Hun tror imidlertid at familien sørger for at prinsen blir feiret akkurat like stort privat.

– For innad i familien er naturligvis alle bursdagsbarn like viktige, og i kongefamilien lar man aldri en bursdag forbigå i stillhet. De samler alltid venner og familie, og sørger for å gjøre stas på den som fyller år, sier hun.