Nyhetsbyrået Tass skriver at den 61 år gamle russiske mannen ble rekruttert av Ukrainas etterretningstjeneste i Lviv og sendt til Russland for å utføre angrepet.

Tass sier han har tilstått og samarbeider om etterforskningen.

Ukraina har den siste tiden trappet opp droneangrep på økonomiske mål langt inne i Russland, blant annet oljeraffinerier.

Ukraina har tidligere sagt at den transsibirske jernbanen er et aktuelt mål. Den er av avgjørende betydning for frakt på tvers av det vidstrakte landet, blant annet handel med Kina.