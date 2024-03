– Å være pårørende til en som dør i selvmord, er en ekstrem påkjenning, og vi vet at flere får utfordringer med egen psykisk helse i etterkant, sier Sissel Belanger, stipendiat i avdeling for psykisk helse og selvmord ved FHI.

Det er flest kvinner som tar kontakt med fastlegen etter selvmord, viser forskningen.

Rundt 650 mennesker tar livet sitt i Norge hvert år. I regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord er det et mål at etterlatte – rundt 6500 årlig – skal få bedre oppfølging.