I snitt ender månedsprisen på 42 øre per kilowattime i prisområde NO4, skiver bransjeavisen Europower. Dette er ikke inkludert moms og nettleie.

Aldri før har det vært så lite vann i magasinene i Nord-Norge som i april. I uke 16, som begynte 15. april, var det fjerde uke på rad med bunnrekord, ifølge Europower.

Rekorden for Nord-Norges strømpriser i april ble satt i 2011. Da var prisen ett øre høyere per kilowattime enn i år.

Snittprisene på strøm er imidlertid høyere i alle andre deler av landet. Det skjer til tross for at prisene i Sør-Norge nesten er halvert sammenlignet med april i fjor. I øst og sør havner prisene på 60 øre, og i vest er snittprisen 64 øre. I Midt-Norge havner prisen på 54 øre per kilowattime i snitt.