– Det er et fly med hydraulikkproblemer som har gjort seg klar for en «highspeedlanding». I praksis betyr det at de har mistet bremsekraft, sier redningsleder Vincent Roos ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Bergensavisen.

Ifølge avisen var det et propellfly fra Widerøe som meldte om bremseproblemer på vei til Kristiansand.

Flyet landet like før klokken 15.30, og kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe forteller at landingen gikk trygt for seg.

– Flyet fikk tekniske problemer underveis og måtte returnere til Flesland. Jeg vet at det ble meldt «mayday», så alt av utrykningskjøretøy var på stedet da flyet landet, sier Solli til BA.

Politiet opplyser i politiloggen at det ble satt full beredskap på flyplassen, og at nødetatene rykket ut med store styrker. Landingen foregikk uten problemer, og det er ikke meldt om skader på verken personer eller flyet.

– Situasjonen er tilbake til normal, skriver politiet.

Flyet hadde ifølge politiet en passasjerliste på 50 personer og en besetning på 3 personer.