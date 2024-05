– Nå er det et rettsmøte i Oslo tingrett der retten skal avgjøre om Bhatti blir varetektsfengslet eller ikke. Han har motsatt seg dette. Han har bestridt at han har noe med denne skyteepisoden å gjøre og mener for øvrig at det ikke er grunnlag for fengsling, sier Bhattis forsvarer John Christian Elden til NTB.

– Dommeren må foreta en selvstendig vurdering om vilkåret for fengsling er til stede, og vi har bestridt det, sier Elden.

Lørdag blir Bhatti fremstilt for varetektsfengsling. Han møter ikke opp fysisk, og fengslingsmøtet blir derfor gjennomført som såkalt kontorforretning.

Psykisk medvirkning

46-åringen er siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni 2022, hvor to personer ble skutt og drept da terrorsiktede Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub. 46-åringen har sittet fengslet i Pakistan det siste halvannet året, hvor det har vært utallige rettsmøter for å få ham utlevert til Norge.

– Vi mener at det ikke er skjellig grunn til mistanke, altså at det er sannsynlighetsovervekt for at han har noen form for straffbar medvirkning i denne saken. Det er på det rene at han var i Pakistan 25. juni da denne skyteepisoden skjedde, slik at det er spørsmålet om forutgående psykisk medvirkning som er tema, sier Elden.

Strafferammen for psykisk medvirkning er den samme for hovedforbrytelsen, 30 års fengsel.

Avgir ikke vitneforklaring

– Nå er Bhatti bare siktet, han er ikke tiltalt, ikke anklaget. Politiet sier det gjenstår lang etterforskning før de eventuelt kan avgjøre tiltalespørsmålet mot ham, sier Elden.

Bhatti blir tirsdag og onsdag neste uke fremstilt som vitne i den pågående rettssaken mot Zaniar Matapour, ifølge Oslo-politiet. Der kommer ikke Bhatti til å forklare seg, ifølge advokaten.

– Han kommer ikke til å avgi noen vitneforklaring i retten. Retten er meddelt dette på forhånd, sier Elden.