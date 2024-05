Med toppratingen AAA vurderes det at Oslo kommune har en veldig sterk evne til å betjene sine forpliktelser, skriver kommunen i en pressemelding.

Utsiktene for fremtidig rating nedjusteres samtidig fra «stabile» til «negative». Dette endrer ikke ratingen, men betyr at S&P Global Ratings vurderer risikoen for en eventuell nedgradering i løpet av de neste to årene til å ha passert en tredel. Årsaken til justeringen er utvikling i driftsresultat og gjeldsgrad, ifølge kommunen.

– Jeg er glad for at S&P Global Ratings bekrefter Oslo kommunes AAA-rating. Byrådet arbeider for at Oslo kommune skal beholde toppratingen også framover, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V).

For to uker siden ga også kredittratingbyrået Moody’s Oslo kommune topprating. De holdt samtidig på at utsiktene for fremtidig rating er «stabile».