De fleste stedene ligger det an til at sommervarmen som har truffet Sør-Norge, skal vare i flere dager.

Brannsjefene i Sarpsborg og Rakkestad kommune, Terje Surdal og Terje Romskog, oppfordrer til å avstå fra bruk av ild i skogen.

– Det er én ting som gjelder: La være å tenne på noe som helst – kaffebål, primus eller engangsgrill. Du aner ikke hvor fort det kan spre seg og hvor stor en brann kan bli, sier Romskog til NTB.

Tørt i store områder

Meteorologisk institutts skogbrannfareindeks viser at flere områder langs kysten kan vente seg økende skogbrannfare de kommende dagene. Flere steder på kartet er markert med mørkerødt, noe som viser at skogbrannfaren er stor.

Det er dårlig nytt for allerede tørre områder. Yrs oversikt over farevarsler viser gult varsel for skogbrannfare i nesten hele Sør-Norge. I Rogaland har det søndag blitt sendt ut oransje farevarsel.

Romskog sier folk gjerne må komme seg ut i skogen, men at de også kan bidra i kampen mot mulige skogbranner gjennom å plukke med seg glass eller annet søppel fra skogen.

Ekstra flyberedskap

Et overvåkingsfly bistår flere kommuner i Østfold med skogbrannberedskapen.

Surdal, som er Sarpsborg kommunes brannsjef, sier overvåkingsflyet er et viktig hjelpemiddel i kampen mot store og alvorlige branner.

– Det gjør at vi får et tidlig varsel dersom det blir observert røyk. Da kan vi nå fram raskere om det er langt mellom husstandene. Det er mye skog i Østfold, forteller Surdal.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har satt inn ekstra helikoptre i skogbrannberedskap gjennom helgen.