Det viser forskning fra Utøyastudien og Cognito-prosjektet ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), ifølge Forskning.no.

Forsker Andrea Barsnes Undset forteller at det er vanlig å oppleve reaksjoner etter en traumatisk hendelse.

– For mange vil disse reaksjonene gå over i løpet av de første ukene og månedene etter hendelsen. For noen vedvarer reaksjonene, forklarer hun.

I tillegg til å plages av minner og tanker om det som faktisk skjedde, opplever mange også tanker om hva som kunne ha skjedd. Forskeren kaller dette kontrafaktiske tanker.

– Kontrafaktiske tanker hjelper oss vanligvis med å gjøre vurderinger og å lære av våre erfaringer. Etter traumatiske hendelser kan tanker om hvordan hendelsen kunne vært unngått eller fått et enda verre utfall, være smertefulle, sier Undset.

Hun sier at det er en sammenheng mellom slike tanker og symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), angst og depresjon.

Forskerne har analysert data fra den siste intervjurunden i Utøyastudien. Deltakerne var 289 overlevende etter terrorangrepet på Utøya i 2011. De ble intervjuet 8,5 til 9 år etter angrepet, og snittalderen deres var 28 år.

Av disse fortalte 83 prosent at de hadde hatt tanker om hva som kunne ha skjedd eller hvordan det kunne ha gått annerledes etter terrorangrepet.