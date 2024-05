– Dette er en gledens dag for norske fagskolestudenter, og et viktig steg i å likestille høyere yrkesfaglig utdanning med annen høyere utdanning. Rødt har i flere runder vært en tydelig pådriver for et nasjonalt studentombud, og det var stor stas at vi fikk et bredt flertall for dette nå, sier Hege Bae Nyholt (R), som leder utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget.

Med vedtaket får fagskolestudentene en betydelig styrket rettssikkerhet, skriver Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF) i en pressemelding. Leder Thea Tuset er godt fornøyd.

– Vi i ONF har jobbet hardt for dette i mange år, og det er en stor seier for oss i ONF at det neste år etableres et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene, sier hun.

Ombudet skal etter planen etableres i august 2025.