Biden klar med Israel-pakke

USAs president Joe Bidens administrasjon har orientert Kongressen om at landet sender en ny pakke verdt over 1 milliard dollar bestående av taktiske kjøretøy, granater og stridsvognammunisjon til Israel. Pakken må godkjennes i Kongressen før forsendelsen kan gjennomføres.

Det dreier seg om den første våpenforsendelsen til Israel som Biden-administrasjonen har kunngjort etter at en annen forsendelse, bestående av 3500 bomber, hver av dem på 900 kilo, ble lagt på vent tidligere denne måneden. Bombepakken ble satt på pause på grunn av amerikansk bekymring for at de kunne bli brukt mot sivile under den israelske offensiven i Rafah sør på Gazastripen.

Boeing kan bli straffeforfulgt for to flystyrter

Den amerikanske flyprodusenten Boeing kan bli straffeforfulgt for to ulykker med flytypen 737 Max, uttaler justisdepartementet i Washington. Ifølge departementet har Boeing brutt en forliksavtale etter de to ulykkene. Til sammen 346 mennesker døde. Først styrtet et 737 Max-fly i Indonesia i oktober 2018. Fem måneder senere styrtet et fly i Etiopia.

– Vi mener at vi har overholdt betingelsene i avtalen, står det i en kommentar fra Boeing. Flyprodusenten varsler at den kommer til å forsvare seg selv i en eventuell rettssak.

Rentekutt og lavere inflasjon i Argentina

Inflasjonen faller for fjerde måned på rad i Argentina, og sentralbanken kutter nå styringsrenten til 40 prosent, ned fra 50 prosent som var nivået den lå på før.

Rentekuttet er det femte i landet etter at president Javier Milei overtok makten i desember. Da var styringsrenten på 100 prosent.

Mange døde i bussulykke i Peru

Minst 16 mennesker døde da en buss kjørte av veien på en fjellvei i Ayacucho-regionen i Andesfjellene i Peru. Bussen hadde over 40 passasjerer.

Ulykken skjedde da bussen var på vei fra hovedstaden Lima til byen Ayacucho på en sikksakk-strekning. Bussen veltet og rullet ned en skråning før den landet opp ned.

SV vil kjempe for et grønnere budsjett

Når SV går i forhandlinger med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett, er det klima og rettferdig omfordeling partiet vil kjempe for.

Partileder Kirsti Bergstø sier hun ikke er spesielt imponert over regjeringens prioriteringer på miljøsiden i det reviderte nasjonalbudsjettet.

– På miljø så hadde det jo vært en fordel om det lå et grunnlag fra regjeringen sin side. Det ser vi ikke at det gjør nå, så da blir det veldig viktig å dra politikken i grønn retning for å få redusert utslipp og for å ta vare på natur, sier Bergstø til NTB.

Strømprisene faller – men regningene for april blir høyere enn i fjor

I snitt får nordmenn en strømregning på mellom 1700–1900 kroner for april, ifølge Fornybar Norges strømprisindeks. Det er mer enn i samme måned i fjor.

– Det skyldes at været var kaldere i april i år, og at folk derfor brukte mer strøm til oppvarming, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge til NTB.

Strømprisindeksen viser at i Sør-Norge var spotprisene over 40 prosent lavere i april 2024 enn april i 2023. I Midt-Norge var prisene 17 prosent lavere enn i fjor. Likevel får altså folk høyere strømregninger i snitt.