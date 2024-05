Det var natt til 5. mai at rundt 15 utenlandske kvinner var samlet til fest på en privat adresse i Sandefjord.

To mørkkledde menn med hver sin pistol tok seg inn i huset og ranet kvinnene for kontanter, smykker og mobiltelefoner.

Politifullmektig André Alme i Sørøst politidistrikt sier onsdag til NRK at den foreløpige etterforskningen har avdekket at ranerne fikk med seg rundt 100.000 kroner i kontanter.

– Åtte av kvinnene har status som fornærmet, mens de andre er avhørt som vitner, sier Alme til kanalen.

Selv om politiet har innhentet elektroniske spor fra området, har det så langt ikke gitt svar på hvem som sto bak ranet.

Alme forteller at politiet har en teori om at ranet ikke var tilfeldig, og at noen har visst om at det var et stort kontantbeløp i huset.