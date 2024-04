Det norske selskapet Easee har installert om lag 120.000 ladebokser i Sverige. Et pålegg om utbedring ville kostet selskapet dyrt, men mandag sendte det svenske Elsäkerhetsverket ut en pressemelding hvor det framgår at det ville være urimelig å kreve feilretting på allerede installerte ladere.

– Beslutningen begrunnes med at risikoen for alvorlig feil er så lav at det ikke er proporsjonalt å kreve fysiske tiltak på installerte ladebokser, skriver tilsynet.

I stedet må Easee utarbeide en prognose over forventede feil og rapportere inn data til myndighetene. Dette må selskapet for at svenske myndigheter skal bli forsikret om at det ikke oppstår alvorligere feil ettersom laderne blir eldre og slitt.

– Dette er svært gode nyheter for oss, og vi tar det som en bekreftelse på den jobben vi gjør med å løfte og oppdatere vår tekniske dokumentasjon for Easee Home og Charge, sier kommunikasjonssjef Martin Langeland i Easee til Stavanger Aftenblad.

Han sier Easee gladelig vil gledelig dele data og prognoser med Elsäkerhetsverket.