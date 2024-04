Det var natt til 9. mai at sønnen til den norske artisten ble bortført. Ifølge Adresseavisen ble sønnen holdt i omtrent fem timer. Under frihetsberøvelsen ble sønnen utsatt for vold, ifølge tiltalen.

– Det ble truet med drap, det ble truet med partering og truet med å sprenge hus, sa aktor og politiadvokat Bente Bøklepp i retten tirsdag.

Aktor ber om åtte års fengsel for 25-åringen, som politiet ser som en av hovedmennene bak ranet, skriver NRK.

I tillegg ber aktor om seks års fengsel for en svenske som også blir sett på som en hovedmann, og som påtalemyndigheten knytter til Foxtrot-nettverket.

25-åringen er også tiltalt for selvvask av pengene og oppbevaring av 28,4 kilo hasj.

Totalt kan elleve personer knyttes til ranet med hver sine roller. I desember ble fire av dem dømt for kidnapping og medvirkning til ran. En person fikk påtaleunnlatelse for å ha skrevet et trusselbrev som ble videreformidlet til artisten.

Nå sitter de siste seks personene på tiltalebenken for grovt ran av artisten.