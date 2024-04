– Det skal ikke gå for lang tid, men vi tar en ting av gangen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Under pressekonferansen sammen med Kjerkol fikk Støre spørsmål fra Stavanger Aftenblad om mulige arvtakere. Han ønsket ikke å lansere noen mulige kandidater.

– Jeg har erfaring fra jobben selv, vi har brukt mye tid på helse og omsorg i denne regjeringen, som viktig del av vår plattform. Utfordringene er omfattende, man må ha bred innsikt i forhold langt utover det som er helse og omsorg. Jeg er ikke bekymret for at vi ikke finner et godt utgangspunkt for det, forteller Støre.

Inntil videre fungerer Kjerkol formelt i posten som helseminister.

Regjeringens medlemmer kan kun byttes ut i statsråd, som vanligvis skjer ved at regjeringen møter kongen på Slottet og får underskrift på sine avgjørelser.

Neste fredag planlegger regjeringen et meget spesielt statsråd – uten kongen eller kronprinsen – og på Statsministerens kontor.

Årsaken er at kong Harald fortsatt er sykmeldt og kronprins Haakon, som vanligvis stepper inn som vikar og kronprinsregent, skal på offisielt besøk til USA.

– Det skjer veldig, veldig sjelden. Men det er mulig. Og i denne situasjonen har vi avtalt med Hans Majestet at vi gjør det på denne måten, har statsministeren tidligere sagt til NTB.

Sist gang regjeringen hadde statsråd uten kongen eller kronprinsen var for 17 år siden. Det skal imidlertid ikke være noe i veien for at regjeringen kan utpeke nye statsråder uten at kongen er med på møtet.

Alternativt kan regjeringen kalle inn til ekstraordinært statsråd utenom de vanlige møtene på fredagene. Da kan det i prinsippet skje når det måtte passe for regjeringen og Kongehuset.