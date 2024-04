– Politiet har rykket ut til området Bryn etter melding om at en mann er utsatt for vold og har skader som samsvarer med skuddskader. Vi har lite informasjon per nå, og vi prioriterer liv og helse, deretter opplysninger rundt hendelsen, skriver politiet på X.

– Den skadde er nå kjørt sykehus. Skadeomfanget er ikke avklart, men mannen var bevisst da han ble kjørt i ambulanse. Politiet jobber nå aktivt på stedet og i nærområdet.