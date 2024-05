Dommen fra Frostating lagmannsrett slår fast at kun to eiendommer i nærheten av flybasen har krav på erstatning fra staten, skriver NRK.

Det betyr et sviende nederlag for de over 200 grunneierne som gikk til sak mot staten. De mener at verdien på deres eiendommer har gått ned som følge av støyen.

I Trøndelag tingrett ble 8 av 16 utvalgte eiendommer tilkjent erstatning. Beløpene de ble tilkjent, var på alt fra 500.000 til 3 millioner kroner.

Ikke bare er det nå færre hus som får erstatning, summene er også mindre. I dommen fra Frostating lagmannsrett får de to eiendommene 350.000 og 500.000 kroner.

– Forsvarsdepartementets anke har i all hovedsak ført fram, og det er vi fornøyde med. Samtidig er det viktig for staten å fortsette en god dialog med alle naboene, sier advokat Håvard H. Holdø hos Regjeringsadvokaten til NRK.

Staten argumenterte i retten med at grunneierne på Ørlandet burde vente jagerflystøy fra en plass hvor det har vært en militærbase i mange år.

Eiendomseierne og staten har fire uker på å anke saken til Høyesterett.