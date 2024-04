Statens vegvesen har oversendt endret planforslag til Bærum kommune.

– Vi er glade for at vi nå kan foreslå en løsning med forenklet Strand-lokk som oppfyller hensikten med å koble sammen området nord- og sør for E18 for gående og syklende, uten at det går ut over andre deler av prosjektet, sier prosjektsjef Tom Hedalen for E18 Vestkorridoren.

Formålet med planendringen har vært å følge opp kravet i stortingsvedtaket om en kostnadsreduksjon av E18-prosjektet.