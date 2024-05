– Det leser jeg som et tegn på at brukerne våre setter pris på innholdet vi tilbyr, både i form av kvalitetsjournalistikk og annet innhold som fyller et behov og oppleves som relevant, sier konserndirektør for nyhetsmedier, Siv Juvik Tveitnes, i en pressemelding.

Totalt endte årsresultatet for mediekonsernets nyhetsmedier, som også inkluderer Podme AS, på 91,3 millioner kroner.

Det er en økning på 55 prosent fra året før, men direktøren påpeker at årsresultatet i 2022 var svakt.

Løssalget faller

I 2023 kunne samtlige av konsernets mediehus hver for seg vise til tosifret prosentvis vekst i digitale abonnementsinntekter. For VG var imidlertid ikke veksten nok til å utligne fallet fra løssalg.

VG endte fjoråret med et resultat på 14 millioner kroner i minus – en nedgang på vel over hundre prosent fra 2022.

Datterselskapet VGTV hadde derimot et positivt årsresultat på 4,8 millioner kroner – opp nærmere 59 prosent.

– Ser man på årsregnskapet for de to samlet, som er naturlig all den tid hovedvekten av VGTVs inntekter og kostnader tilfaller VG, er driftsresultatet positivt. Av samme årsak er det også lite hensiktsmessig å måle VGTVs isolerte lønnsomhet, forklarer Tveitnes.

Sterkt Aftenblad

Tross negativt årsresultat på minus 17,6 millioner kroner, hadde E24 en sterk resultatforbedring på over 40 prosent i fjor sammenlignet med i 2022.

Samtidig økte Aftenpostens årsresultat med 51 prosent, Bergens Tidende med 77, og Stavanger Aftenblad med hele 344 prosent sammenlignet med året før.

– I Stavanger har de virkelig tatt steg – både finansielt og redaksjonelt. Resultatet for 2023 er det sterkeste på flere år, med en økning i både inntekter og driftsresultat. Sammenlignet med året før øker brukerinntektene med imponerende 17 millioner kroner, sier Tveitnes.

Podkastplattformen Podme endte fjoråret med negativt resultat på minus 34,8 millioner kroner. Det er en nedgang på 14,5 prosent fra året før.