Mannen i 50-årene får behandling ved Kalnes sykehus. Politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud opplyser til TV 2 at mannen er kritisk skadd, men at tilstanden er stabil.

– Politiet kan bekrefte at en person er siktet for å ha dyttet fornærmede i vannet. Han er foreløpig siktet for grov kroppsskade, sier han.

Den siktede er en mann i 40-årene. Han er kjent for politiet fra tidligere.

– Politiets hypotese er at det er en relasjon mellom siktede og fornærmede, noe som vil bli belyst i avhør nærmere, sier politiadvokaten.

Hendelsen skjedde på bryggekanten i Moss sentrum tirsdag kveld. Det var flere vitner til det som skjedde.