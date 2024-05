Fedje-ordfører tror på heving av kvikksølvet i senket nazi-ubåt

To statsråder kommer i dag til Knarvik for å fortelle hva regjeringen skal gjøre med nazi-ubåten på havbunnen utenfor Fedje, melder Bergens Tidende.

Ordføreren på Fedje, Stian Herøy (H) sier til Bergens Tidende at han tror nyheten fra de to statsrådene som kommer på besøk blir at kvikksølvet som trolig fremdeles befinner seg i og ved ubåten, hentes opp.

Et ekspertutvalg konkluderte høsten 2022 med at så mye som mulig av kvikksølv-lasten i ubåtvraket U-864 utenfor Fedje i Vestland bør hentes opp, før man dekker til vraket, som ligger på 150 meters dyp.

Kvinne omkom da tog kjørte på traktor i Sør-Odal

En kvinne i 60-årene mistet livet da et tog kjørte på en traktor på en usikret planovergang på Kongsvingerbanen like sør for Skarnes i Sør-Odal søndag.

Kvinnen var fører av traktoren. Alle hennes nærmeste pårørende er varslet, opplyser politiet. Meldingen om ulykken kom inn til nødetatene klokken 17.57 søndag ettermiddag.

Havarikommisjonen for jernbane kommer trolig til åstedet mandag for å gjøre sine undersøkelser. Strekningen ble åpnet for togtrafikk ved 3-tiden natt til mandag.

Enighet i Telenor-oppgjøret – streik avverget

EL og IT Forbundet og NHO ble natt til mandag enige i meklingen på Telenor-overenskomsten. Dermed blir det ikke streik i Telenor. Partene ble enige halvannen time på overtid etter å ha meklet siden lørdag. Enigheten innebærer et lønnstillegg for de ansatte på 7 kroner per time, som er i tråd med frontfaget.

Resultatet av meklingen går nå videre til uravstemning blant medlemmene i EL og IT-forbundet. – Dette er et resultat som forhandlingsutvalget enstemmig anbefaler medlemmene å stemme ja til, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Ny valgrunde i Litauen

Litauens sittende president Gitanas Nauseda fikk flest stemmer i gårsdagens valg, men 46 prosent var ikke nok. Nærmeste motkandidat var statsminister Ingrida Simonyte, som fikk 16 prosent.

Siden ingen av dem fikk de nødvendige 50 prosentene, blir det ny valgrunde. Den skal gjennomføres 26. mai.

Separatistene uten flertall i Catalonia

Separatistpartiene som har regjert i Catalonia de siste ti årene, ser ut til å miste flertallet i helgens regionvalg. De fire katalanske separatistpartiene får til sammen 61 mandater, viser tallene som ble lagt fram i natt. Det er godt under de 68 som trengs for å få flertall i det 135 seter store regionale parlamentet.

Catalonias sosialistparti (PSC) ligger an til å få 42 mandater alene. Spanias statsminister Pedro Sánchez gratulerte sent søndag kveld PSCs leder Salvador Illa «for dette historiske resultatet som er oppnådd i Catalonia». Sosialistene, som er den katalanske avleggeren av Sánchez' spanske sosialistparti (PSOE), blir uansett nødt til å forhandle om en koalisjon med andre partier.

Dødstallet stiger i Brasil

Dødstallet fortsetter å stige i den brasilianske delstaten Rio Grande do Sul, der 143 mennesker så langt er bekreftet døde i regn og flom. Ytterligere 125 mennesker er ikke gjort rede for.

Situasjonen er svært bekymringsfull, står det i en uttalelse fra meteorologitjenesten Metsul. Regnet begynte for under to uker siden. Mesteparten av nedbøren falt i går. Vannstanden stiger i flere elver, og regnværet ventes å fortsette i dag.