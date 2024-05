– Påtalemyndigheten mener Zaniar Matapour er tilregnelig, sa Gravås før hun gikk dypere inn i begrunnelsen og bakgrunnen for konklusjonen.

Tingrettens behandling av straffesaken mot Zaniar Matapour er inne i sine siste dager denne uka. Da Gravås prosederte om tilregnelighet, påpekte hun at en lovendring etter 22. juli-saken endrer kriteriene som må være innfridd for at en tiltalt skal kunne erklæres utilregnelig.

– Lovgiver har hatt som målsetting at færre skal frifinnes og at flest mulig blir stilt til ansvar for det de har gjort, sa Gravås.

Avgjørende for retten

Spørsmålet om tilregnelighet er avgjørende for om tiltalte kan straffes eller ikke. Dersom retten kommer til at Matapour var utilregnelig da han skjøt mot folkemengden i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022, kan han ikke dømmes til straff.

– De rettsoppnevnt sakkyndige skal gjøre en medisinsk undersøkelse av tiltaltes mentale tilstand, men spørsmålet om vedkommende er utilregnelig i rettslig forstand, er det retten som avgjør, poengterte Gravås.

Retten har fått dokumentert at Matapour fikk diagnosen paranoid schizofreni allerede i 2004. Diagnosen ble bekreftet i 2010. Men de rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert forskjellig om hans mentale tilstand på gjerningstidspunktet:

Sakkyndige uenige

* Psykologspesialistene Knut-Petter Sætre Langlo og Pål Grøndahl mener Matapours symptomer er dekkende for diagnosene paranoid og dyssosial personlighetsforstyrrelse. De åpner for at man kan bli frisk av en schizofreni-diagnose.

* Psykiatrispesialist Synne Sørheim opprettholder Matapours diagnose og er av den oppfatning at dette er en diagnose man ikke blir frisk av. Hvis kriteriene har vært innfridd i en periode på én måned eller mer, vil de være det livet ut, mener hun.

Diagnosen til psykologene Langlo og Grøndahl kan trekke i retning av at Matapour var strafferettslig tilregnelig natt til 25. juni 2022. Sørheims diagnostisering innebærer derimot trolig at han må anses utilregnelig på gjerningstidspunktet. Det betyr at han ikke kan straffes hvis retten er enig.