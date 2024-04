– Vi mener at en forlengelse av disse kontraktene er den beste løsningen økonomisk og praktisk, og det gir mer forutsigbarhet for kollektivreisende, sier samferdselsråd Håkon Snortheim (H) i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Ruters avtale med bussoperatører på Romerike utløper i juni 2027 og i Vestregionen (Asker) i juni 2028. Forberedelser til nye anbud for kontrakter er påbegynt.

Fylkesrådet i Akershus har bedt Ruter vurdere å forlenge busskontraktene på Romerike og i Asker, noe som gjør at kravet om nullutslipp blir utsatt. Kravet, som vanligvis betyr elbusser, har vært planlagt innført i hele Akershus i 2028.

– Mesteparten av klimagassutslippene i Akershus kommer fra transportsektoren. Det aller viktigste for at vi skal nå klimamålene er at enda flere reiser kollektivt, går og sykler i hverdagen. Vi trenger å ta en fot i bakken for å se beredskap, økonomi og tillit til kollektivsystemet i sammenheng. Dersom innbyggerne ikke har tillit til at bussen går, når vi i hvert fall ikke klimamålene, sier Snortheim.