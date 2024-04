– Det er som forventet. Utover det er jeg bare glad for at saken er over, sier Borten Moe til TV 2.

Tidligere onsdag ble det kjent at Økokrim henlegger saken mot den tidligere Sp-nestlederen, som i juli i fjor gikk av som nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister. Det skjedde etter at det ble kjent at han hadde kjøpt aksjer notert på Oslo Børs mens han satt som statsråd.

Noen av aksjene var i selskaper han behandlet kontrakter for i regjeringen. Det dreide seg om aksjer i Kongsberg-gruppen.

Økokrims undersøkelser har i hovedsak hatt til formål å kartlegge om Borten Moes beslutning om å kjøpe aksjer kan ha vært påvirket av innsideinformasjon.

Det mener de altså at den ikke var.

– Det har gjennom etterforskningen ikke fremkommet noen holdepunkter for at Ola Borten Moe har foretatt innsidehandel. Dette samsvarer med det han selv har opplyst, sa Økokrim-sjef Pål K. Lønseth i en pressemelding onsdag.

– Vår konklusjon er at Ola Borten Moe er helt utenfor mistanke for innsidehandel. Saken er derfor henlagt i tråd med dette, sa Lønseth.