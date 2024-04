– Vi krever at helseministeren tydelig fordømmer de mange israelske angrepene på palestinske helseinstitusjoner, helsepersonell og ambulansetjenester, skriver aksjonsgruppa i en pressemelding.

Med seg på demonstrasjonen mandag morgen har gruppa med seg et brev om konsekvensene av Israels krigføring på Gazastripen. Brevet skal overrekkes helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Aksjonsgruppa har også med seg tre krav til ministeren. De krever varig våpenhvile umiddelbart, at Gaza åpnes for nødhjelp, og at helsevesenet i Gaza gjenoppbygges.

– Vi ønsker å sette lys på den fullstendig uholdbare og ekstreme situasjonen hele det palestinske helsevesenet befinner seg i på grunn av Israels sadistiske, målrettede og hittil uhindrede angrep, skriver aksjonsgruppa.