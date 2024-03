Splitter nye Oslo-trikker må sendes til Spania for reparasjon

Tre av de helt nye trikkene i Oslo har vært involvert i ulykker og må sendes tilbake til Spania for reparasjoner. Skadene kommer på flere millioner kroner. Vognene forventes å være tilbake sent i år eller neste år.

To av trikkene har kollidert med lastebiler og fikk bøyd rammen, mens ulykken med den tredje trikken skjedde inne på Holtet base under skifting mellom to trikker, skriver Avisa Oslo.

De tre trikkene står nå på Grefsen og skal til Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – CAF – i Nord-Spania. En reise på rundt 2.800 kilometer hver vei.

Enebolig i Svarstad i Larvik totalskadd i brann

En enebolig i tettstedet Svarstad i Larvik kommune brant ned til grunnen natt til tirsdag. Ingen ble skadd i brannen siden eier er i utlandet.

Da nødetatene kom til stedet ble det klart at brannen var så kraftig at det ikke var mulig å redde huset. Brannmannskapene konsentrerte seg derfor om å hindre spredning til en låve i nærheten, noe de lyktes med.

Politiet har fått bekreftet at boligeier, som er den eneste som er registrert bosatt på adressen, befinner seg i utlandet, opplyser operasjonsleder Jan Tore Gregersen i Sørøst politidistrikt.

Dengue-epidemi på Puerto Rico

En markant økning i antall tilfeller av denguefeber har fått helsemyndighetene på Puerto Rico til å erklære at øya er inne i en epidemi.

Hittil i år er det meldt om minst 549 tilfeller av denguesmitte. I hele fjor var tallet 1293. De fleste er registrert i hovedstaden San Juan, opplyser det lokale helsedepartementet. Over 340 mennesker har blitt innlagt på sykehus på grunn av dengue, som overføres via mygg.

Den forrige epidemien på den karibiske øya var i 2012. Puerto Rico tilhører USA og har rundt 3,2 millioner innbyggere.

Første britiske flydropp over Gaza

Det britiske flyvåpenet har gjennomført sitt første flydropp med nødhjelp til den krigsherjede Gazastripen. Over 10 tonn forsyninger – inkludert vann, ris, matolje, mel, hermetikk og morsmelkerstatning – ble sluppet over kysten nord på Gazastripen mandag, opplyser det britiske forsvarsdepartementet.

Flydroppet ble gjennomført fra et A400M transportfly, som tok av fra Jordans hovedstad Amman. Det var en del av et internasjonal hjelpeoppdrag ledet av Jordan.

Trump gjør et byks på rikingliste

Samme dag som Donald Trump fikk betalingsutsettelse på en gigantbot, gjør en fusjon at formuen øker hans med flerfoldige milliarder, ifølge Bloomberg.

En nesten to og en halv år lang prosess for å fusjoner Trumps sosiale medier-selskap med Digital World Acquisition Group gjør at ekspresidenten nå sitter på aksjer i det fusjonerte selskapet til en verdi av 3,9 milliarder dollar – snaut 42 milliarder kroner.

Ifølge finansnettstedet betyr det at Trump er rikere enn noensinne og er god for 6,5 milliarder dollar, nok til å gi ham en plass på deres liste over verdens 500 rikeste.