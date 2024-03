Den årlige rapporten fra organisasjonen Opplysningsrådet for veitrafikken viser at de årlige kostnadene er klart lavest for elbiler. Da har man sammenlignet både med bensin- og dieselbiler og ladbare hybrider.

– Økningen i kostnadene ved bilhold i 2023 er de nest høyeste vi noen gang har registrert. For mange vil nok det totale kostnadsnivået for bilhold, når man går inn i tallene, være både overraskende og langt høyere enn det man helst vil tro, sier OFVs spesialrådgiver Jan Petter Røssevold.

Både nybilkjøpet og bilholdet er blitt dyrere. I gjennomsnitt økte listeprisene på nye personbiler med 8,9 prosent gjennom fjoråret. Det skyldes blant annet svak kronekurs og problemer med produksjonen. Også konsumprisindeksen økte kraftig i både 2022 og 2023.

– Kjøper du for eksempel en ny elbil til 515.000 kroner og kjører 15.000 kilometer, er de årlige kostnadene 111.364. Det er 24.313 kroner lavere enn for en bensinbil til samme pris, en forskjell på hele 21,8 prosent, forklarer Røssevold.

Beregningene tar blant annet hensyn til verditap, drivstoff, renter, forsikring og service.

Opplysningsrådet for veitrafikken er en interesseorganisasjon for veitrafikk. Blant medlemmene er trafikkorganisasjoner, bilimportører, kollektivselskaper, oljeselskaper, forsikringsselskaper og entreprenørselskaper.