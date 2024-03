Lørdag endrer politiet sakens status fra å være en undersøkelsessak til å gå over til etterforskning, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

– To ansatte i Onrail AS har status som mistenkt. Dette er lokomotivfører på godstoget og en ansatt som har vært med å gjøre toget klart til avgang, sier politiadvokat Anja Mathiesen.

Politiet har mistanke om brudd på straffeloven for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten eller medvirkning til dette.

– Politiet har avhørt begge de mistenkte. Det er ikke tatt ut siktelse mot noen av dem, understreker Mathiesen.

– Sikkerheten er det viktigste

Daglig leder Henning Aandahl i Onrail sier at de har samarbeidet med politiet og Havarikommisjonen for å bidra til å belyse saken.

– Sikkerheten er det viktigste, og vi i Onrail ser på denne ulykken som svært alvorlig, sier han til NTB.

– Det at to ansatte i Bergen er mistenkt, det gir dem også rettigheter. Så gjenstår det å se hva politiet finner ut av, sier Aandahl og legger til at de ansatte har blitt fulgt opp internt.

Onrail har lørdag vært med på ulykkesstedet for å undersøke tilstanden på lokomotivet og for å hente ut «den svarte boksen», som Aandahl sier kan bidra til å gi svar.

– Den skal demonteres og sendes til Oslo, hvor den vil bli lest av i løpet av de nærmeste dagene, sier han videre.

Erkjenner ikke straffskyld

Norsk Jernbaneforbund har engasjert Elden Advokatfirma for å ivareta deres medlems rettigheter i en krevende situasjon, opplyser advokat Per Magne Kristiansen. Dette gjelder den andre personen i saken, som jobber som truckfører.

Han erkjenner ikke straffskyld i saken, men samarbeider fullt og helt med politiet, forklarer Kristiansen.

– Han har forklart seg om de forhold han har kjennskap til, slik at saken raskest mulig kan avsluttes for hans vedkommende, sierKristiansen videre.

Flere personer avhørt

Det var fredag kveld at et godstog med 25 vogner sporet av ved Arna stasjon utenfor Bergen. Ingen kom alvorlig til skade som følge av avsporingen, men lokføreren hadde mindre skader og ble tatt hånd om av helsepersonell.

Politiets krimteknikere fortsatte sine undersøkelser på ulykkesstedet gjennom natten og videre utover lørdagen.

Det er lørdag i tillegg gjort en rekke avhør i saken for å få kartlagt hendelsesforløp og årsak. Lørdag kveld var fremdeles krimteknikerne på stedet.

Bergensbanen er stengt mellom Bergen og Vaksdal som følge av togulykken, og Bane Nor har varslet at de vil komme med en ny oppdatering mandag ettermiddag.

– Kjørt på rødt lys

Havarikommisjonen ankom stedet lørdag for å starte sine undersøkelser av saken.

Godstoget passerte stoppsignal på vei ut av Arna stasjon, sa avdelingsdirektør Ida Hogganvik Grøndah i Statens Havarikommisjon til NRK tidligere lørdag.

– Vi vet at det har kjørt på rødt lys, sa Grøndahl, som understreket at de foreløpig ikke vet hvorfor dette skjedde.

– Det er foretatt en nødanrop i forkant, og vi undersøker dette nærmere. En avledende veksler slo inn for å hindre toget i å kjøre videre, sa hun videre.