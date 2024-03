Det var Celine Ikirezi som mistet livet i ulykken. Sjuåringen bodde i Mandal og hadde kongolesisk nasjonalitet. Navn og bilde frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet i en pressemelding.

– Politiet har opprettet en undersøkelsessak for å avklare hendelsesforløpet og finne svar på hva som har skjedd. Det er per nå ingenting som tyder på at det er gjort noe straffbart. Avdøde vil bli obdusert, sier Bernt Mushom, politistasjonssjef ved Mandal politistasjon.

Politiet har anmodet retten om å oppnevne bistandsadvokat for familien til den omkomne.

Sjuåringen ble fløyet til sykehuset i Kristiansand, men livet sto ikke til å redde. Kommunen satte lørdag ettermiddag krisestab, og kriseledelsen møttes lørdag kveld.