– Vi må få en skikkelig debatt om antisemittisme i dette landet. Det er skremmende at norske jøder i dag blir hetset, og at de som vil stå i solidaritet med jødiske voldsofre blir angrepet, sier Listhaug til Vårt Land.

Økt jødehat er en følge av at norske jøder blir ansvarliggjort for Israels krigføring, mener hun.

– Det er åpenbart at antisemittismen lever i beste velgående, det ser man ikke minst i sosiale medier. Det man leser der gjør meg kvalm. Jeg får assosiasjoner til ting som har skjedd før i historien, sier Listhaug.

– Diskusjonen om sionisme er forstemmende. Hvilke andre land enn Israel stilles det spørsmål rundt selve eksistensen til? At man ønsker en trygg plass for det jødiske folket er blitt et grunnlag for å utdefinere deg. Jeg forstår ikke at ikke flere reagerer, sier Listhaug.

Rødt er det eneste partiet på Stortinget som ikke skrev under på Det Mosaiske Trossamfunds (DMT) opprop mot antisemittisme før jul.

Rødts nestleder Tobias Drevland Lund stiller seg uforstående til Listhaugs påstander og sier at Rødt har stilt flere forslag for å bekjempe antisemittisme.

På spørsmål om hvorfor Rødt ikke skrev under på oppropet, svarer han at det inneholdt enkelte formuleringer som kunne tolkes til å være i strid med Rødts syn.