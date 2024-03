– En kritisk tilstand som er nydelig fotografert. Det er en stor fortelling som er kommet til vår dørterskel; som ikke bare handler om å dra ut av landet for å dekke klimakrisen. Den angår oss. Det er så viktig at vi gjør jobber som dette, og her har fotografen gitt hendelsen rom til å vokse til noe større, heter det i juryens begrunnelse.

– Maleriet hun bærer gir en sterk dobbel mening: Kanskje er det slik landskapet skulle ha sett ut? Vi er imponert over timingen og den klare komposisjonen. Et en gang i livet-øyeblikk, skriver juryen videre.

Kåringen av Årets bilde er Pressefotografenes klubb sin årlige premiering av det ypperste innen norsk foto- og videojournalistikk. Prisutdelingen fant sted på Vika kino i Oslo fredag kveld.

2700 bilder ble sendt inn

175 fotografer har til sammen sendt inn 2700 biler og 35 videoer til årets konkurranse, opplyste leder for Pressefotografenes klubb, Cicilie S. Andersen, tidligere til Journalisten.

Prisen for årets nykommer gikk til Ingeborg Miriam Aagesen, for bildeserien Eana. Mens Ahmed Abu Kmeil, Jebril Abu Kmeil og Mohammed Alayoubi vant prisen for Årets videojournalist.

Ahmed Abu Kmeil og Jebril Abu Kmeil, har jobbet som videojournalister på flere innsendte bidrag fra Gazastripen, i samarbeid med Mohammed Alayoubi, som har vært researcher og klipper på bidragene.

Harald Henden fikk Ærespris

VG-fotograf Harald Henden ble tildelt Pressefotografens Ærespris. Han blir beskrevet som en sann inspirasjon og et forbilde.

– Historiebøkene hadde ikke vært de samme uten deg, dine bilder, jobben du gjør og medmennesket du er. Du setter spor, våger og inspirerer, heter det i juryens begrunnelse.

64-åringen har vært pressefotograf for VG siden 1987, og er mest kjent for sitt arbeid som fotograf i krigs- og katastrofeområder. Nylig sto han fram i VG og fortalte at han har fått en alvorlig kreftdiagnose.

Juryen har i år bestått av fotojournalist i Dagens Nyheter, Anette Nantell, fotosjef for Politiken, Peter Hove Olesen, fotojournalist i Aftenposten, Jan T, Espedal, foto og videojournalist Maud Lervik og kunsthistoriker, kurator for Møllersamlingen, Nina Sørlie, filmregissør Teresia Fant, filmregissør Leiv Igor Devold og videojournalist i NRK, Stina Haugen.