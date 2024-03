Ferds avkastning på den verdijusterte egenkapitalen endte på 9 prosent for 2023, mot minus 9 prosent i 2022, skriver selskapet i en pressemelding.

– Ved å investere i en bredde av ulike næringer og beholde et langsiktig fokus, blir vi motstandsdyktige i tøffere tider. Dette handler ikke bare om et enkelt års resultat, men om at Ferd har bygd opp et system over tid som er rigget for å håndtere usikkerheter som pandemi, krig, inflasjon og rentesvingninger, sier konsernsjef Morten Borge.

Ferd er investeringsselskapet til Andresen-familien. Finansmannen Johan H. Andresens døtre Alexandra og Katharina sitter på de største eierposisjonene.

Elopak er Ferds største børsnoterte investering, og verdiutviklingen i 2023 var på 24 prosent. For Ferd Capitals privateide investeringer var verdiutviklingen positiv med totalt 1,2 milliarder kroner, tilsvarende 7 prosent.