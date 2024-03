Barnet ble påkjørt i et gangfelt i Lofsrudveien på Mortensrud 7. november 2023. Gutten pådro seg brudd i tinningen, smerter i overkropp og hode samt midlertidig hørselstap på et øre, skriver Avisa Oslo.

Sjåføren erkjente ikke straffskyld da saken ble behandlet i retten og avviste at han hadde vært uoppmerksom.

Han forklarte at gutten løp rett ut i veibanen og at han ikke så ham før det var for sent.

At 12-åringen kom løpende over fotgjengerfeltet var et alternativ bussjåføren måtte forvente i den situasjonen som forelå, mener Oslo tingrett, som har dømt ham for aktsomhet i trafikken.

Bussjåføren er dømt til fengsel i 14 dager. Han får også sitt førerkort inndratt i åtte måneder og må betale barnet 10.000 kroner i oppreisning.