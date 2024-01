Regnværet startet i nord der elva gjennom den lille byen Guerneville nord for San Francisco gikk over sine bredder. Senere ble Sør-California rammet da det kom opp til 76 millimeter nedbør på tre timer i San Diego.

Flomvannet vasket bort biler som endte stablet oppå hverandre, mens flere nabolag og hovedveier ble liggende under opp til en meter vann.

Eddie Ochoa forteller at det småregnet da han og søsteren gikk for å spise frokost. Men da de kom tilbake til bilverkstedet sitt en time senere, var hele kvartalet under vann og søsterens bil skylt bort. Den ble senere funnet 5 kilometer unna.

Brannvesenet opplyser at de har reddet minst 24 mennesker fra frådende vannmasser i oversvømte elver i byen.

Også i andre deler av det sørvestlige USA var det kraftig regnvær mandag. I San Antonio i Texas fryktes det at fem hjemløse som oppholdt seg i en dreneringstunnel under en vei, er skylt bort, og både i Houston og Dallas har det regnet kraftig.

I Arkansas faller regn som fryser på bakken, og det er fare for at store deler av staten blir liggende under et lag med is.