Vest politidistrikt skriver på X (tidligere Twitter) at bussen skal ha kjørt utfor veien og deretter veltet.

Ulykken har skjedd på fylkesvei 5482 Olsvollsvegen.

I en oppdatering klokken 6.07 skriver politiet at brannmannskaper har fått de tre om bord i bussen ut, og at alle tre er våkne og ved bevissthet.

Operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt sier til Dagbladet at det er snakk om en ordinær rutebuss.

– Det ble sagt at det var lav hastighet på bussen da den gikk utfor veien og veltet. Det er ikke fare for at den sklir videre, sier han.

Veien er foreløpig stengt på stedet, opplyser Vegtrafikksentralen vest.