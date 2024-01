På X skriver politiet at det dreier seg om to-tre smell, og at det er observert to personer i forbindelse med hendelsen.

– Det er ikke alltid vi drar ut på slike meldinger, men det var noe med tid og sted og omstendigheter rundt dette som gjorde at vi sendte noen patruljer dit for å sjekke, sier operasjonsleder Tor Grøttum til Budstikka.

Han forteller at meldingen om smellene kom fra forbipasserende.

– Da vi kom frem dit, så ble det rapportert inn hit at det ble hørt noen nye smell, opplyser Grøttum til avisa.

Operasjonslederen sier at det foreløpig er ikke noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart.

– Foreløpig har vi ikke informasjon som underbygger at det er snakk om skudd som er kilden til smellene, skriver politiet i Oslo på X.

De opplyser at hendelsen har skjedd i området Jarmyra.