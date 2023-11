Han er også dømt for gjentatte drapstrusler overfor sin kone, skriver TV 2.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld og hevdet at han har hatt «et kjærlig, godt og naturlig farsforhold til alle sine barn».

Døtrene har forklart at overgrepene begynte da de var yngre enn henholdsvis åtte og ti år gamle. Han forgrep seg på døtrene periodevis flere ganger i uka, ifølge dommen.

Da døtrene fryktet at faren skulle forgripe seg på et ytterligere barn i søskenflokken, tok de grep og varslet et familiemedlem. Barnevernet ble varslet, og politiet ble koblet på.

– Denne saken har vært en stor belastning og tragedie for fornærmede og hennes familie. Fornærmede er glad for å ha blitt trodd av retten og håper å kunne legge dette kapittelet bak seg, sier konas bistandsadvokat Omar Tashakori.

Mannens forsvarer, advokat Tarik Abbou, ønsker ikke å kommentere dommen.