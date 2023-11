En arbeidsgruppe som har utredet helsetjenestene i Nord-Norge la tirsdag fram sitt forslag om å legge ned akuttberedskapen i Lofoten.

Gruppen foreslår også å gå fra ett til to sykehus på Helgeland.

– Dette er for viktig til å besluttes administrativt. Her må det inn både lokale og regionale politiske stemmer, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik i en pressemelding.

Det foreslås også at UNN Narvik endres til ett sykehus med betydelig økning i planlagt behandling og fødestue, og at Harstad dermed tar over akutt- og døgnaktiviteten som ville tilhørt Narvik.

– Dette er ikke en akseptabel vei å gå innen akuttberedskap. Det gjelder alle tilbud som ikke kan settes inn i en kalender, men som oppstår plutselig og der avstand er en nøkkelfaktor, forklarer Eggesvik.

Nå inviterer han alle ordførerne i Nordland til et møte for å samkjøre de politiske argumentene som bør ligge til grunn når Helse nord skal behandle lokalisering og akuttsikkerhet for nordlendingene.