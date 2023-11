Nav-direktør Hans Christian Holte vil ikke uten videre godta det varslede gebyret på 20 millioner kroner.

Datatilsynet varslet tirsdag at det ligger an til et kjempegebyr til Nav for brudd på IT-sikkerhet og personvernloven. Nav har nå tre uker på å svare.

– Vi kommer til å bruke de kommende tre ukene på å se grundig på tilsynsrapporten som er forholdsvis omfattende, sier Nav-sjef Hans Christian Holte til NTB.

Nav vil se på om det er noe de mener Datatilsynet bør ta hensyn til før vedtaket fattes.

– Vil treffe driftsbudsjettet

Skulle det ende med at gebyret blir opprettholdt, vil det få reelle konsekvenser for Nav, erkjenner Holte.

– Det vil treffe et driftsbudsjett som allerede er belastet av mange oppgaver. Vi har ikke spesielt romslige budsjetter i utgangspunktet, sier han.

Holte kan ikke i dag svare på hvor pengene skal hentes fra, eller om andre ting må nedprioriteres.

– Vi må se hva vi må bruke mindre penger på. Det vil gå utover andre områder, men jeg kan ikke i dag svare på hva det vil bli, sier han.

Arbeidet fortsetter

Under Datatilsynets tilsyn hos Nav ble det avdekket tolv lovbrudd i måten personopplysninger blir behandlet på i de interne datasystemene.

Datatilsynet skriver at bruddene er meget alvorlige, og at dette har pågått over lang tid. Tilsynet varsler derfor et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner.

Selv om Nav-sjefen tar saken på høyeste alvor, kan han ikke nevne noen konkrete konsekvenser, eller at gebyret utløser behov for noen spesielle endringer – utover prosessene Nav allerede er i gang med.

I stedet viser han til at arbeidet som pågår, vil fortsette.

– Generelt vil jeg si at tilsynsrapporten vil gi et ekstra trykk på arbeidet og prioriteringen når det gjelder arbeid med personvern, sier han.

Ber Brenna møte i Stortinget

Beløpet på 20 millioner er det største gebyret en offentlig virksomhet noensinne er blitt varslet om. Datatilsynet skriver at gebyret ville vært langt høyere om det var en privat virksomhet det dreide seg om.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) har bedt Holte om et møte før jul slik at Nav kan redegjøre for hvordan de vil følge opp.

Saken kan også få etterspill i Stortinget, varsler SV og Rødt. Mímir Kristjánsson er redd personvernbrudd kan svekke viktig tillit til velferdssystemet. Han mener både regjeringen og Stortinget må på banen for å rydde opp.

– Jeg er redd for at denne skandalen skremmer folk bort fra Nav, sier Kristjánsson.

Spørsmål om svekket tillit opptar også SV. Freddy Øvstegård vil be Brenna om å komme til Stortinget for å svare. Han stiller også spørsmålet om hva regjeringen har visst.

– Snoking i folks sensitive detaljer uten tjenestebehov er et alvorlig overtramp. Når brukere av Nav gjør noe galt, får det store konsekvenser. Det må det få når Nav gjør feil også, sier Øvstegård, som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.