– Vi bør være bekymret for den utviklingen som skjer i verden. Vi har et Russland som går i feil retning, som er i krig med sitt naboland.

Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2.

Han understreker at det ikke er noen umiddelbar fare for krig mot noen Nato-land, men understreker viktigheten av å vise styrke og samhold for å hindre at noen vil utfordre oss.

Søndag startet militærøvelsen Nordic Response som skal pågå i Troms og Finnmark fram til 14. mars.

Øvelsen er en del av en større Nato-øvelse, som strekker seg fra Finnmark i nord til Romania i sør.

Den norske militærøvelsen Cold Response finner sted i Nord-Norge annethvert år. Men siden Finland og snart Sverige også omfattes av Nato, ble øvelsen utvidet til å omfatte Nordic Response.

– Ny æra i nordisk samarbeid

Øvelsen representerer en ny æra i nordisk forsvarssamarbeid, understreker viseadmiral Rune Andersen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

– Det handler om å bringe forsterkninger inn for å forsvare hele alliansen. En viktig del av det foregår her i Norge, sier Andersen til NRK.

Over 20.000 soldater fra 13 land deltar. Av disse vil rundt 10.000 være på land og dermed være mest synlige i forbindelse med øvelsen, skriver Forsvaret.

– Det er viktig å trene i de nordlige områdene fordi det gir helt unike utfordringer. Hvis man skal kunne operere effektivt her, må man også trene her, sier viseadmiralen.

Øvingsområdet er valgt fordi det gir mulighet til å trene på tvers av grensene til Sverige, Finland og Norge.

– Det har veldig mye å si for hvordan vi tenker rundt forsvaret av Skandinavia at vi nå har et felles Norden samlet i Nato, sier Andersen.

Stor aktivitet på sjøen

Særlig stor aktivitet blir det på sjøen med over femti påmeldte ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy, opplyser Forsvaret.

I luften deltar over hundre kampfly, transportfly, maritime overvåkingsfly samt allierte CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey.

Tusenvis av soldater på bakken skal i øvelsen forsvare og beskytte nordisk territorium. Det skal benyttes ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre landfartøy.